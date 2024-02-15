Стало известно о пострадавшем при пожаре в «Известия холле» Один человек получил ожог руки при пожаре в районе «Известия холла»

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Один человек пострадал при пожаре в районе «Известия холла» на Пушкинской площади в Москве, сообщает телеканал «360». Как сообщил источник издания, у пострадавшего ожог руки.

Телеканал уточняет, что речь идет о сотруднике «Известия холла», он пропал в горящих постройках. В настоящий момент спасатели ищут его. Сведений о других пострадавших пока не поступало.

Ранее сообщалось, что один человек не выходит на связь. По предварительным данным, он находится внутри охваченного огнем здания. К тушению пожара привлечено большое количество пожарных. Из-за возгорания перекрыты три полосы из четырех на Тверской улице в сторону Садового кольца и одна полоса в Большом Путинковском переулке, а также вход на станцию метро «Пушкинская».

Пожар в реконструируемой части здания на Пушкинской площади произошел утром 15 февраля. Площадь возгорания составляет около 1,5 тысячи квадратных метров. Изначально пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти, однако к настоящему моменту горение в одном из строений удалось локализовать, и ранг понизили до второго.

Также в Сети появились два видео с места пожара. На опубликованных Telegram-каналом SHOT кадрах видно, что огонь стремительно распространяется по помещениям.