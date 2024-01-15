Названа мера пресечения для водителя, сбившего Рубинштейна Сбивший поэта Рубинштейна водитель находится под подпиской о невыезде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водитель автомобиля, который сбил на пешеходном переходе в Москве публициста и поэта Льва Рубинштейна, находится под подпиской о невыезде, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Он уточнил, что статья, инкриминируемая мужчине, может быть переквалифицирована в связи с тем, что поэт в итоге скончался от полученных травм.

В настоящее время водитель, сбивший на пешеходном переходе Льва Рубинштейна на улице Образцова, находится под подпиской о невыезде. По итогам экспертизы о причинах смерти поэта будет рассмотрен вопрос о переквалификации статьи уголовного дела, — сказал источник агентства.

В итоге водителю может грозить до пяти лет лишения свободы. Для этого экспертиза должна будет установить, что пострадавший скончался именно из-за травм, полученных в результате ДТП.

Авария произошла около полудня 8 января на улице Марьина Роща, где жил пострадавший. Рубинштейн после столкновения потерял сознание. След на лобовом стекле автомобиля свидетельствовал о том, что удар был сильным. Врачи констатировали у потерпевшего перелом свода черепа. Виновником оказался мужчина рабочей специальности. Он находился за рулем в спецодежде.