Стало известно, каким будет лето в Москве Синоптик Леус: жителей Москвы ожидает комфортное лето

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лето в столице ожидается комфортным, без аномальных перепадов температур, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в эфире радиостанции «Говорит Москва». Вместе с тем он отметил, что по осадкам будет «недобор». Специалист объяснил, что дожди будут носить характер редких летних ливней. Большая часть воды не успеет впитаться в почву, добавил он.

Во многих СМИ точно так же, как и перед началом прошлого лета, муссируется информация, что лето будет в столице и Московской области аномально жарким. Таких прогнозов нет, не будет аномального жаркого лета, точно также оно не будет аномально холодным. В среднем характер лета будет достаточно комфортным в плане температуры, а вот по осадкам будет недобор, пусть небольшой, но он будет, — рассказал Леус.

Вероятно, стоит ожидать небольшую положительную аномалию в пределах 1-1,5 градуса, добавил специалист. Говоря о дефиците осадков, он остановился на показателе в 20-30%.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов предупредил, что в Москве прогнозируются дожди в предстоящие выходные. По его словам, после аномальной жары в столицу также придет похолодание. Он подчеркнул, что столбики термометров опустятся до плюс 25 градусов днем и до плюс 15 — в ночные часы.