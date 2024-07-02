Стало известно, как панда Катюша переживает аномальную жару Московский зоопарк: спастись от жары Катюше помогают фруктовое мороженое и водоем

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Малышка-панда Катюша и ее мама Диндин из Московского зоопарка спасаются от аномальной жары с помощью полезных лакомств в виде замороженных фруктов и овощей, заявили NEWS.ru в пресс-службе учреждения. Там подчеркнули, что в каждом вольере есть бассейн с водой комнатной температуры, где животные могут освежиться.

Помимо создания благоприятных условий микроклимата, животные получают полезные лакомства — замороженный лед с кусочками фруктов и овощей, которые помогают освежиться. Также в каждом вольере имеется бассейн с водой комнатной температуры, в которых все чаще можно заметить отмокающих Жуи, Диндин и не отстающую от мамы ни на шаг малышку Катюшу, — заявили в пресс-службе зоопарка.

Представители учреждения подчеркнули, что в период аномальной жары для животных создаются максимально комфортные условия, чтобы уберечь их от перегрева. По их словам, большие панды выходят на улицу только рано утром или поздно вечером. В пресс-службе Московского зоопарка отметили, что в павильоне всегда поддерживается оптимальный микроклимат.

Большие панды выходят на улицу только ранним утром и поздним вечером, когда температура воздуха не поднимается выше +25 градусов, так как жаркая погода и палящее солнце опасны для их организма. Ранним утром Жуи можно заметить сидящего в тени каменной арки и жадно поедающего охлажденный бамбук, принесенный из холодильника. Диндин также получает еду в тени большого дерева, расположенного в центре вольера, — добавили представители учреждения.

Ранее гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала видео, как панда Катюша отведала завтрак в виде сочной веточки бамбука. На кадрах ролика видно, как маленькая медведица неторопливо поедает лакомство, расположившись на бревнах в вольере.