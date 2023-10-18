Стало известно, где похоронят композитора Гладкова Композитора Гладкова похоронят 19 октября на Ваганьковском кладбище

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Геннадий Гладков

Советского и российского композитора Геннадия Гладкова похоронят на Ваганьковском кладбище, сообщил менеджер артиста Малик Аминов. По его словам, которые приводит ТАСС, церемония состоится в четверг, 19 октября.

Геннадия Гладкова похоронят на Ваганьковском кладбище в четверг, — сказал собеседник агентства.

О смерти народного артиста России стало известно 16 октября, он умер в возрасте 88 лет. Менеджер музыканта допустил, что причиной смерти артиста мог стать преклонный возраст. В 2014 году композитор перенес инсульт, однако после реабилитации вернулся к работе.

Композиции Гладкова прозвучали в общей сложности более чем в 110 картинах. Среди его работ музыка к фильмам и мультфильмам «Малыш и Карлсон», «Бременские музыканты», «12 стульев», «Джентльмены удачи», «Голубой щенок», «Падал прошлогодний снег», «Обыкновенное чудо» и «Человек с бульвара Капуцинов».

При этом Гладков не прекращал писать музыку в последние годы своей жизни. В начале 2023 года он признался, что у него грандиозные планы на работу. На тот момент композитор занимался написанием музыки к балету по сказке Алексея Толстого «Синица» и сочинял вокальные композиции на стихи сценариста и поэта Геннадия Шпаликова.