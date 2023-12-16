Полиция задержала 82 человека после стычки полиции с рабочими на одном из рынков Москвы, сообщает «МВД-медиа». Отмечается, что инцидент произошел накануне, 15 декабря, в ходе попытки задержания водителя, когда агрессивные граждане попытались помешать полиции.

Сотрудниками полиции в ходе проведения дальнейших оперативных мероприятий были задержаны и доставлены в территориальные отделы 82 гражданина, в отношении которых составлены протоколы об административных правонарушениях. Проверяется причастность данных лиц к совершению преступления, — говорится в сообщении.