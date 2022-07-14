Стали известны подробности убийства сотрудницы офиса микрозаймов Мотивом убийства сотрудницы офиса микрозаймов послужил невыплаченный кредит

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция задержала подозреваемого в убийстве сотрудницы офиса микрозаймов «Viva деньги» в Москве. Он полностью признал вину и рассказал подробности совершенного преступления, сообщает Telegram-канал «112».

Подозреваемый 46-летний Дмитрий Перевозчиков пояснил, что взял в «Viva деньги» кредит в сумме 30 тысяч рублей. Выплатить его вовремя мужчина не смог, поэтому решился на убийство 51-летней сотрудницы компании Ирины Глушаченковой, которая оформляла микрозайм. Узнав, когда она будет находиться в офисе, Перевозчиков пришел туда и застрелил женщину.

Подозреваемый сотрудничает со следствием. Полиция проверяет его показания на месте преступления.

Убийство произошло 11 июля. По версии следствия, преступник выстрелил в женщину из пистолета с глушителем, после чего скрылся. Момент, когда он покидал место преступления, попал в объектив камеры видеонаблюдения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).