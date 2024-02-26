Стали известны подробности «голой» вечеринки в Москве SHOT: обернувшуюся задержаниями вечеринку в Строгино устроили свингеры

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Голую» вечеринку в частном коттедже в московском районе Строгино устроили свингеры, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники. По данным канала, ранее там уже выявляли бордели.

По информации SHOT, в здании, где прошла вечеринка, обнаружили различные приспособления, в том числе шесты для стриптиза, кресты для символического распятия, фиксации и порки, а также стальную клетку. Также канал отмечает, что полицию вызвали соседи, которым мешал шум вечеринки — они не смогли дозвониться до хозяина дома, а гости не обращали внимания на возмущение местных жителей.

Полиция доставила в отделение 68 человек, участвовавших в «голой» вечеринке. Правоохранительные органы Москвы проводят проверку, полицейские намерены получить разъяснения от задержанных участников мероприятия.

Ранее стало известно о многомиллионных убытках певицы Лолиты Милявской в связи с ее участием в «голой» вечеринке, организованной блогером Анастасией Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». По информации главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, она потеряла около 25 млн рублей из-за отмены концертов, последовавшей за мероприятием.