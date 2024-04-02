Стала известна судьба последнего спектакля Ширвиндта Театр сатиры: последний спектакль Ширвиндта закрыт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спектакль «Где мы?!», в котором играл свою последнюю роль Александр Ширвиндт, закрыт, рассказали NEWS.ru сотрудники Театра сатиры. В учреждении отметили, что никто другой не сможет взять на себя его роль в постановке.

Принято решение о закрытии спектакля. Потому что после Александра Анатольевича невозможно представить себе кого-либо в этой роли. Театр очень горюет, — отметили в культурном учреждении.

Там добавили, что к сотрудникам театра только приходит осознание и принятие того, что Александра Ширвиндта больше нет. Собеседники считают, что в учреждении все пропитано Ширвиндтом и там будет всегда жить его дух.

Ширвиндт и после смерти будет хранить театр и наших артистов так, как хранил при жизни, будучи для каждого из нас действительно заботливым отцом, — пояснили в театре.

Александр Ширвиндт скончался 15 марта на 90-м году жизни в московской больнице. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. На церемонии прощания народный артист РСФСР Геннадий Хазанов рассказал, что, помимо дней рождения друзей, любимым праздником усопшего было 1 апреля.

Оказывается, Александр Ширвиндт любил в этот день разыгрывать публику. Например, однажды в театре он устроил лотерею среди зрителей. Победителю принесли огромный куль. Зритель распаковал его и с изумлением обнаружил собственное пальто.