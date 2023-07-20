Стала известна причина убийства 11-летнего мальчика в Москве MK.RU: причиной убийства 11-летнего школьника в Москве стал бытовой конфликт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причиной убийства 11-летнего школьника в Москве его 13-летним другом стал бытовой конфликт, сообщает MK.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ни один из подростков не состоял на учете. Погибший мальчик воспитывался в благополучной семье.

Мальчики были хорошо знакомы. Они вместе пришли в парк, в какой-то момент между ними произошел конфликт на бытовой почве. Тогда 13-летний мальчик и убил друга, — рассказал источник.

Убийство 11-летнего мальчика было совершено в столичном парке «Коломенское». Тело с 15 ножевыми ранениями было найдено в колодце. Кроме того, там же была обнаружена пластиковая бутылка объемом 0,5 литра и несколько отрезков бумаги. Предполагается, что она могла использоваться для употребления неизвестных веществ.

Сотрудники полиции задержали по подозрению в убийстве 13-летнего мальчика, с которым, согласно записям с камер видеонаблюдения, погибший пришел в парк. Тот сознался в совершении преступления. По месту его жительства была найдена застиранная одежда с пятнами крови.

По сведениям СМИ, подозреваемый в убийстве подросток пережил смерть отца, который скончался от болезни, а также сам перенес операцию.