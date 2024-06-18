Спецслужбы Турции узнали о подготовке теракта в Москве после «Крокуса» Hurriyet: Турция помогла предотвратить теракт в Москве после «Крокуса»

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Спецслужбы Турции предупредили коллег в России и помогли предотвратить второй теракт в Москве после атаки террористов на «Крокус Сити Холл», сообщила турецкая газета Hurriyet. По данным издания, теракт готовили боевики связанной с «Исламским государством» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) группировки «Вилаят Хорасан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

После первого нападения на концертный зал террористическая группировка запланировала второй теракт. Они собирались напасть на переполненный торговый центр. Турецкая разведка предотвратила этот второй крупный теракт, связавшись с Москвой, — сообщил обозреватель издания Ханде Фырат.

В Hurriyet уточнили, что спецслужбы Турции длительное время следили за местной ячейкой террористов, которая причастна к атаке на католическую церковь Святой Марии в Стамбуле. Они вышли на ряд лиц, после допроса которых была установлена связь с российской стороной.

Теракт в Подмосковье был совершен вечером 22 марта. Несколько человек в камуфляже открыли стрельбу из автоматов перед концертом группы «Пикник». Погибли 145 человек. Следственный комитет РФ ранее сообщил, что свыше 1,7 тысячи человек признаны потерпевшими в результате теракта в «Крокусе». В ведомстве уточнили, что всего было проведено более 20 обысков, более 65 осмотров мест происшествия, назначено более 650 различных судебных экспертиз.