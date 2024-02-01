Состояние 92-летней балерины Нины Чистовой резко ухудшилось Mash: скорая трижды за три дня выезжала к 92-летней балерине Нине Чистовой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За последние три дня скорая помощь трижды выезжала по адресу, где проживает известная экс-солистка Большого театра Нина Чистова, сейчас именитому педагогу 92 года. По предварительным данным, состояние артистки ухудшилось из-за гипертонического криза, сообщается в Telegram-канале Mash.

Портал отмечает, что балерина жаловалась на повышенную температуру, слабость, головокружение и жар. При этом давление несколько раз поднималось до 200. Медики оказали ей необходимую помощь и уехали, но подчеркнули, что если проблемы со здоровьем вновь появятся, то потребуется госпитализация.

Нина Чистова всю свою жизнь посвятила сцене. Своим трудом и талантом она заслужила главные партии в постановках «Спящая красавица» (принцесса Флорина), «Медный всадник» (Параша), «Лебединое озеро» (Одетта-Одиллия).

Как ранее сообщалось, кардиолог Игорь Видяскин в беседе с NEWS.ru перечислил неочевидные симптомы инфаркта. В их число вошли одышка, ощущение нехватки воздуха без связи с физической нагрузкой, учащенный пульс, а также тошнота, рвота и потеря сознания. Медик отметил, что пациента также могут беспокоить боль в верхней части живота, появление холодного липкого пота и головокружение.