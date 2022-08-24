Собянин исключил вероятность экономического коллапса в Москве из-за санкций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Собянин

В Москве не наступит экономический коллапс из-за западных ограничительных мер, заявил градоначальник Сергей Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр». Он отметил, что Россия и столица с честью пережили сложный период санкционного давления. По словам мэра, Москве также не грозит безработица. На данный момент она находится на низком уровне.

Задачи стояли именно такие — разрушить страну, создать такой экономический коллапс. Это экономическая война по сути дела... Мы выстояли, и можно теперь с уверенностью сказать, что никакого коллапса не наступит. Более того, я считаю, что мы пережили самые сложные времена, пережили их с честью, — сказал он.

Ранее эксперт по подбору персонала Зулия Лоикова заявила, что серьезного коллапса и массовой безработицы на рынке труда в России в конце 2022 года — начале 2023 года не ожидается, однако некоторые компании прогнозируют увольнения уже осенью. Более того, в стране остается нехватка специалистов в таких отраслях, как производственный персонал и строительство. По мнению эксперта, к марту 2023 года ситуация на рынке труда будет стабильнее, чем сейчас.

Лоикова подчеркнула, что необходимо создавать кадровый потенциал и думать о престижности некоторых профессий. В частности, за год меньше стало позиций на госслужбе, в некоммерческих организациях, в сферах туризма и гостиничного бизнеса. Сейчас наблюдается спрос на страхование, транспорт, логистику, добывающие отрасли, управление и административный персонал, автомобильный бизнес, строительство, маркетинг и продажи.