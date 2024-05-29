СОБР жестко задержал кабардинца, который отказался возвращать долг другу В Москве кабардинец отказался возвращать другу 49 млн, и за ним пришел спецназ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве спецназ Росгвардии вместе с коллегами из МВД задержали на автомойке 33-летнего уроженца Кабардино-Балкарской Республики, сообщила NEWS.ru пресс-служба ведомства. В Росгвардии пояснили, что подозреваемый задолжал знакомому 49 млн рублей и не отдает долг почти два года.

Первую сумму мужчина одолжил еще летом 2022 года. Он попросил у своего знакомого деньги на лечение отца, а также на развитие малого бизнеса, обещая в кратчайшие сроки вернуть все средства.

Первое время злоумышленник возвращал мужчине малую часть от общей суммы, но под различными предлогами постоянно переносил сроки возврата остатка. До ноября прошлого года задержанный еще неоднократно обращался к потерпевшему с просьбами одолжить денежные средства. <...> Получивший отказ в просьбе вернуть деньги потерпевший обратился в полицию, — рассказали в Росгвардии.

Ранее бывший боец ЧВК «Вагнер», получивший свободу благодаря участию в боевых действиях на Украине, убил муэдзина из-за долгов. Теперь 36-летний Раиль Хайров из Ульяновской области рискует получить пожизненный срок. В колонии, откуда он завербовался на СВО, мужчина отбывал срок за покушение на убийство, убийство и поджог. Жертвой преступления в Вольске стал многодетный отец Ибрахим Исяняев.