Снимавший под юбкой незнакомку в метро ответит перед полицией «112»: полиция Москвы начала искать снимавшего девушку под юбкой в метро

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Девушка, которую снимал на телефон под юбкой мужчина в метро Москвы, написала на него заявление в полицию, сообщил Telegram-канал «112». Потерпевшая 21-летняя москвичка Снежана намерена привлечь к ответственности не только его, но и другого пассажира, который запечатлел действия мужчины на видео и выложил в Сеть.

Девушка рассказала, что была в наушниках и не заметила незнакомца, стоявшего на эскалаторе парой ступенек ниже. Когда видео попало в Сеть, Снежане сразу написали друзья, узнавшие ее на кадрах.

Москвичка призвала всех, кто становится свидетелем таких действий, не снимать их на видео, а обращаться в полицию. В связи с этим она посчитала справедливым пожаловаться и на автора ролика, который ее «прославил». Правоохранители уже ищут их.

Ранее в Санкт-Петербурге охранник центра внешкольной работы домогался 12-летней девочки. По данным СМИ, школьница пришла в центр забрать сменную обувь, на выходе ее встретил охранник, который схватил ученицу за плечи и посадил на свое кресло, после чего расстегнул штаны. Девочке удалось убежать, дома она рассказала об этом матери, которая обратилась в полицию. Подозреваемого задержали, оказалось, что он уже был судим.