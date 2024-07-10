Смертельный прыжок с моста поспорившего жениха попал на видео Mash: в Москве мужчина погиб после прыжка в воду с Крылатского моста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Мужчина поспорил и спрыгнул в воду с Крылатского моста в Москве на глазах невесты, сообщает Telegram-канал Mash. В результате 28-летний мужчина погиб. Последние минуты его жизни сняла на камеру его возлюбленная.

Канал уточнил, что погибший был родом из Волгоградской области. В день трагедии он отдыхал на пляже под мостом в компании своей невесты и ее подруги. В один момент мужчина поспорил, что сможет спрыгнуть с высоты в воду.

На опубликованных кадрах видно, что волгоградец прыгнул и ударился плашмя о воду. Он сразу же потерял сознание и всплыл через несколько секунд. Невеста продолжила снимать происходящее, не подозревая, что произошло. Позднее спасатели достали из воды тело мужчины без признаков жизни.

Ранее в Электростали 35-летний мужчина спрыгнул с высокого обрыва высотой четыре метра в воду в карьере Есино. В результате он получил несовместимые с жизнью травмы. Брат мужчины и другие отдыхающие стали свидетелями трагедии.

В тот же день в Челябинске местный житель нырнул в воду с крыши заброшенного здания на Изумрудном карьере. Мужчина погиб, его тело достали спасатели. По данным МЧС, с начала купального сезона аналогичным образом там умерли уже 29 человек.