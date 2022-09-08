СК показал кадры с подозреваемым в убийстве бизнесмена в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Управление Следственного комитета по Москве опубликовало кадры с подозреваемым в убийстве бизнесмена Михаила Котова на набережной Тараса Шевченко на западе столицы. Следствие будет ходатайствовать о его аресте.

46-летнему мужчине предъявлено обвинение по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Сегодня следствие ходатайствует перед Дорогомиловским районным судом г. Москвы об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в ведомстве.

Ранее задержанный по делу об убийстве предпринимателя на набережной Тараса Шевченко рассказал свою версию случившегося. Подозреваемый Лема Ибрагимов утверждает, что это была самооборона и он выхватил пистолет у оппонента. Задержанный заявил, что был на пассажирском сиденье автомобиля Mercedes, а Михаил Котов находился за рулем. Мужчины ехали из торгового центра «Европейский» в сторону гостиницы «Рэдиссон Роял», когда между ними вспыхнул словесный конфликт и Котов направил на Ибрагимова пистолет.

Тело мужчины с огнестрельными ранениями 7 сентября обнаружили сотрудники столичной ДПС. Оно находилось в автомобиле Mercedes на набережной Тараса Шевченко.