СК опроверг информацию о взрывчатке на теле погибшего в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко опровергла информацию, что на телах погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» были найдены взрывные устройства. Она подчеркнула, что эти сведения не соответствуют действительности, передает РИА Новости.

Неправда. Не могу такого подтвердить, — ответила собеседница агентства на соответствующий вопрос.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на свой источник информировал, что на одном из трупов в «Крокус Сити Холле» был обнаружен предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. По данным канала, его нашли при осмотре тел, которые привезли из концертного зала в оперштаб.

Позднее Telegram-канал «112» сообщил, что взрывное устройство на одном из трупов после теракта в «Крокус Сити Холле» обезврежено, предполагалось, что погибший мог оказаться одним из террористов. «112» уточнил, что аппарат, похожий на медицинский кардиомонитор, выпал из-под одежды одного из покойных, и врач сразу обратил внимание на то, как необычно выглядит прибор.

До этого Telegram-канал Baza написал, что террористы пронесли в «Крокус Сити Холл» пластиковые емкости с бензином в рюкзаках. Издание пояснило, что они разлили горючее внутри здания и подожгли его.