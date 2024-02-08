Синяя ветка московского метро встала из-за человека на путях На Арбатско-Покровской линии московского метро останавливали движение поездов

Фото: АГН «Москва»

На Арбатско-Покровской линии метро Москвы не было движения поездов от «Курской» до «Киевской», сообщил столичный департамент транспорта. Причиной коллапса стал инцидент с человеком на путях.

При этом в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Спустя примерно 20 минут в дептрансе заявили, что движение на синей линии метро восстановлено и вводится в график.

2 февраля в работе фиолетовой ветки московского метрополитена произошел второй за два дня сбой. Интервалы движения поездов были временно увеличены для проверки инфраструктуры. Пассажиры рассказывали Telegram-каналу «Осторожно, новости», что путь между станциями «Выхино» и «Лермонтовский проспект» у них занял почти полчаса. По какой причине потребовалась проверка инфраструктуры, не уточнялось.

За день до этого коллапс на фиолетовой ветке привел к образованию больших очередей на станциях. Толпы собрались на станциях «Выхино» и «Текстильщики», а также на «Пролетарской».

Тем же вечером ЧП произошло и на станции «Чеховская» серой ветки столичного метро. Там под поезд упал пассажир, что спровоцировало сбой в работе подземки.