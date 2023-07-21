Синоптик рассказал о погоде в Москве в выходные Синоптик Шувалов заявил, что в Москве в выходные жара не ожидается

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве 22 и 23 июля жара не ожидается, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Он добавил, что в субботу воздух прогреется до 21 градуса, а в воскресенье возможны осадки при температуре 16–19 градусов тепла.

Суббота в столице, как и в пятницу, пройдет без дождей, однако температура будет не очень высокой, около 18–21 градусов тепла. Ветер западный, до 4 м/с. В воскресенье термометр опустится до 16–19 градусов тепла, также в Москве ожидаются осадки, ветер юго-западный до 3 м/с, — рассказал Шувалов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее заявил, что россиянам не стоит опасаться аномальной жары до 50 градусов в России, так как над Средиземным морем установился циклон «Харон». По его словам, прогнозирующийся «тепловой взрыв» в Европе не имеет отношения к РФ.

В то же время в странах Евросоюза прогнoзируется аномальная жара из-за «теплового взрыва» в пустыне Сахара. По данным метеорологов, температура воздуха на итальянской Сардинии можeт подняться до +50 градусов. Предыдущий рекорд в этом регионе составил 48,8 градуса тепла. Жара также ожидается в Мадриде, Римe и Афинах.