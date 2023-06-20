Синоптик предупредил о вероятных осадках в Москве 20 июня Синоптик Шувалов предупредил москвичей о возможном дожде 20 июня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве 20 июня по-прежнему сохранится хорошая погода с температурой 23–25 градусов, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Однако, по его словам, есть вероятность дождя.

Нас ожидает хорошая погода, температура составит 23–25 градусов тепла, правда, есть вероятность дождей, так как с северо-востока подходит фронт, но вероятность небольшая. Ветер по-прежнему северо-восточный, давление также пока высокое — 748–750 мм рт. ст. Существенных подвижек и изменений в погоде не ожидается, они произойдут ближе к концу недели, — рассказал синоптик.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд ранее сообщил, что в ряд регионов страны пришла погода первой декады мая с температурой на пять-шесть градусов ниже нормы, что можно охарактеризовать как «очень холодно».

Вильфанд назвал пришедшее похолодание следствием глобального потепления. Из-за него подобные перепады температур становятся обыденными. Возрастает повторяемость экстремальных погодный событий, добавил специалист.