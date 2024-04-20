SHOT: в Москве задержали российского политолога Андрея Суздальцева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает о задержании 63-летнего российского политолога Андрея Суздальцева в Москве. По данным канала, он находился в федеральном розыске МВД Белоруссии по делу о создании экстремистского формирования. Как утверждают авторы канала, его заключили под стражу, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Как пишет SHOT, поводом послужило то, что МВД Белоруссии включило Telegram-канал Суздальцева в реестр экстремистских организаций. По данным канала, политолог жил и работал в республике с 1993 по 2006 год, в 2006-м его депортировали из страны.

В августе 2021 года Суздальцев заявил об увольнении из Высшей школы экономики (ВШЭ) в Москве, где несколько лет проработал замдекана факультета мировой экономики и мировой политики. Политолог создал Telegram-канал, который власти Белоруссии посчитали экстремистским, в 2021 году.

В марте 2024 года Суздальцев давал комментарий «Царьграду» о взаимоотношениях КНДР и России. Он отмечал, что Пхеньян заинтересован в налаживании связей с Москвой, для Северной Кореи сейчас открывается «окно возможностей». Эксперт также подчеркивал, что Россия при этом лишилась своего крупнейшего торгового партнера, Южной Кореи, что также играет на руку КНДР.