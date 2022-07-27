Shot: московские клиники начали ужесточать антиковидные требования Shot: московские клиники начали ужесточать антиковидные требования к сотрудникам

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Проведение экспресс-тестирования на COVID-19

Московские клиники ужесточают антиковидные меры для сотрудников, а коронавирусные отделения проверяют на готовность к работе, сообщает Telegram-канал Shot. Больницам в регионе рекомендуют вводить обязательное ношение масок и перчаток, а также разделение красных и зелёных зон.

Сеть лабораторий KDL уже обязала всех работников, которые выходят из отпуска, сдавать тесты. В случае положительного результата их отправляют на больничный или удалёнку, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что суточная заболеваемость COVID-19 в РФ впервые с апреля превысила девять тысяч случаев. Количество госпитализаций за сутки составило 1628 человек, 5115 человек выздоровели, 36 человек умерли. Россиянам из групп риска советуют носить маски в общественных местах, также рекомендовано проходить ревакцинацию раз в полгода.