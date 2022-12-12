SHOT: 12-летний ребенок утонул в ванной из-за водонагревателя

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что 12-летний ребенок погиб в ванной на съемной квартире в Москве из-за водонагревателя. По данным канала, мальчик надышался угарным газом, а после захлебнулся и утонул. Возбуждено уголовное дело.

В источнике уточнили, что семья из Иркутска, в которой произошла трагедия, приехала в Москву из провинции на выходные. Они арендовали квартиру, а после отправились гулять по центру столицы. Вернувшись домой, мальчик отправился в ванну, налил воды и начал купаться. Спустя 20 минут отец малыша пошел проверить ребенка и обнаружил, что тот лежит в ванной вниз головой, уточняет SHOT.

По данным канала, в тот момент ребенок был еще жив. Родители вызвали скорую. Медики попытались провести реанимацию, но было уже поздно: ребенок скончался.

В ходе расследования, уточняет Telegram-канал, было зафиксировано, что газовый водонагреватель Bosch установлен с нарушением техники безопасности.

Ранее Ural Mash сообщил, что десятилетний школьник из Челябинска погиб на руках у матери — они ожидали скорую в течение двух часов. По данным канала, женщина вызвала скорую в 20:30 по местному времени, однако оператор не смог найти свободную бригаду до 22:30. В этот момент россиянка решила отвезти сына в неотложку, но там ей посоветовали доставить ребенка в горбольницу. Мальчик скончался, так и не доехав до медучреждения.