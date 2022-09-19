Школьника и его отца избили в батутном центре в Москве

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В Москве десятилетний школьник попал в больницу после избиения детьми в батутном центре, расположенном в торговом центре «Капитолий», сообщил РЕН ТВ отец пострадавшего мальчика. Он добавил, что один из родителей, отдыхавших в батутном центре, избил и его.

Инцидент произошел 18 сентября. Школьник вместе с отцом пришел в батутный центр. Там его избили другие дети, а один из родителей напал на его 41-летнего отца. Медики диагностировали у ребенка ушиб грудной клетки, а также заподозрили компрессионный перелом. После оказания помощи мужчину с сыном отпустили на амбулаторное лечение.

Ранее несколько девушек избили десятилетнюю школьницу в деревне Курилово во Владимирской области. Сверстницы наносили ей удары руками и ногами по голове. На фотографии, опубликованной в Сети, показаны швы от ушибов и ссадин, полученных после избиения.

В январе в электричке под Рязанью двое молодых людей в нетрезвом виде избили подростка и украли его берцы. Злоумышленникам показалось, что парень недостаточно мужественный, чтобы носить такую обувь. Помимо этого, им не понравилась причёска подростка и розовая шапка.