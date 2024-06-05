Школьницу удалили с экзамена из-за забытого в джинсах телефона Омбудсмен заступилась за школьницу, которую выгнали с экзамена из-за телефона

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Школьницу в российской столице удалили с экзамена по обществознанию из-за забытого в кармане джинсов телефона, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, таким образом организаторы нарушили ее права, так как девочка сама вспомнила о гаджете и поспешила сдать его. Омбудсмен взяла ситуацию на личный контроль.

Очевидно, что допущенная ошибка возникла из-за чрезмерного волнения. В итоге — удаление с экзамена. Девушке сказали, что находиться на ППЭ (пункт проведения экзамена. — NEWS.ru) она не может, тем самым лишив ее возможности подать апелляционную жалобу на порядок проведения экзамена. Усматриваю в этом нарушение прав ребенка, — написала Ярославская.

Ранее СМИ со ссылкой на источник в правительстве Воронежской области сообщали, что школьницу, приподнявшую кофту возле металлодетектора на ЕГЭ в Воронеже, вероятнее всего, не просили этого делать. В региональном правительстве заверили, что такая ситуация произошла случайно, а от охранников такой просьбы последовать не могло. При этом глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала письменные жалобы учащихся, согласно которым девочек заставили снимать бюстгальтеры.

По данным Telegram-канала Mash, школьники и студенты стали чаще покупать успокоительные препараты и обращаться к психологам и психотерапевтам в период экзаменов. Спрос на препараты вырос на 8%, а их аптечная цена — на 27% по сравнению с прошлым годом.