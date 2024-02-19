В Москве первоклассница выпала с балкона и сломала позвоночник В Москве школьница сломала два позвонка после падения в сугроб со второго этажа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Школьница в Москве сломала два позвонка, а также получила переломы пяточных костей со смещением после падения в сугроб с балкона второго этажа, передает Telegram-канал SHOT. Первоклассница травмировалась в результате игры с подругой.

Инцидент произошел на Бескудниковском бульваре. У 7-летней школьницы диагностировали множественные переломы. Полиция выясняет подробности происшествия.

Ранее в Санкт-Петербурге 16-летнюю девушку нашли под окнами многоэтажки на крыше машины. Ее заметил случайный прохожий и вызвал скорую, но врачи не смогли ей помочь, она скончалась от полученных травм. Девушки от 14 до 20 лет проводили время в квартире, расположенной на девятом этаже дома на Пискаревском проспекте. В какой-то момент одна из участниц вечеринки вышла на балкон и выпала. По одной из версий, это произошло случайно.

До этого девушка упала в воду с Крымского моста в центре Москвы в ночь на 2 ноября, спасатели подняли пострадавшую на катер в 50 метрах от берега. Температура воды в это время составляла всего пять градусов. Девушке оказали первую помощь, передали врачам скорой помощи, которые доставили ее в институт имени Склифосовского.