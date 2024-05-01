Шестилетний ребенок спас впавшую в кому мать В Москве шестилетний ребенок сумел вызвать скорую для впавшей в кому матери

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Шестилетний мальчик спас маму, которая впала в кому по неизвестной причине, сообщает РЕН ТВ. Ребенок сумел позвонить в скорую и назвать свой адрес. Уточняется, что происшествие случилось в Москве.

Сам вызвал скорую. Когда врачи подъехали, увидели ребенка, — рассказал источник.

По информации источника, помимо шестилетнего мальчика, в доме также находился еще один четырехлетний ребенок. Приехавшие на место происшествия врачи вызвали еще одну бригаду для детей. Их мама в настоящий момент находится в больнице под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что в Москве ребенок 2021 года рождения выпал из окна квартиры жилого дома на 12-м этаже на Новочеркасском бульваре в Москве. Пострадавшего мальчика доставили в больницу. По данным прокуратуры, в момент падения дошкольника его мать находилась в другой комнате.

Преподаватель медфакультета Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов предположил, что ребенок мог выжить благодаря тому, что упал не на асфальт, а на смягчившую удар землю. Умнов предположил, что, хоть дошкольник с большой вероятностью и получит многочисленные переломы, этот фактор также позволил снизить риск травмирования внутренних органов.