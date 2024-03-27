Семибалльные пробки охватили Москву

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Семибалльные пробки наблюдаются на дорогах Москвы вечером 27 марта, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты». По его данным, в столице зафиксированы десятки ДТП.

Наиболее сложная дорожная ситуация складывается на Третьем транспортном кольце. По данным «Яндекс.Карты», на ТТК произошло не менее шести ДТП, а также проводятся дорожные работы. Пробки также наблюдаются внутри и вдоль Бульварного кольца и на МКАДе. Улучшение дорожной ситуации, согласно прогнозу сервиса, ожидается к 20:00.

Ранее сообщалось, что на МКАД около «Крокус Сити Холла» 22 марта образовалась пробка длиной около 11 километров. На тот момент здание все еще горело, произошло обрушение кровли.

До этого стало известно, что на Дальневосточном проспекте в Санкт-Петербурге загорелся трамвай. На кадрах с места происшествия, опубликованных телеканалом «78», было видно, что огонь охватил крышу транспорта. Огнеборцы оперативно потушили пламя, в результате происшествия никто не пострадал. Из-за инцидента на дорожном участке также возникла пробка.

Тем временем в Нижегородской области смертельное ДТП на трассе М-7 Москва — Уфа спровоцировало огромную пробку в Кстовском районе. Жертвой аварии стал 60-летний мужчина, который ехал за рулем KIA и столкнулся с грузовиком на встречной полосе.