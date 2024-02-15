Сцепившиеся в драке военнослужащие задержали самолет в Шереметьево Baza: рейс Москва — Хабаровск задержали из-за драки военнослужащих в Шереметьево

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Двое военнослужащих подрались в аэропорту Шереметьево в Москве, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, возвращавшиеся в Хабаровск участники СВО устроили потасовку в телетрапе во время посадки, из-за чего вылет пришлось задержать на полчаса.

Как написал канал, дерущихся, которые в тот момент находились в состоянии алкогольного опьянения, разнимали прибывшие на место сотрудники транспортной полиции. После чего у одного из мужчин был диагностирован перелом носа, его госпитализировали, говорится в сообщении канала.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево пассажир разбил стекло представительства авиакомпании «Победа». Дебошир опоздал на свой рейс до Перми и вышел из себя, когда сотрудники аэропорта не пустили его в самолет. Получив отказ на стойке регистрации, мужчина решил выяснить отношения с представителями предприятия. Возмутителя спокойствия задержали на месте, его признали виновным по административной статье о порче чужого имущества и выписали штраф в размере 500 рублей.

До этого пьяные пассажиры, летевшие рейсом авиакомпании «Уральские авиалинии» из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, устроили дебош в самолете и подрались в транзитном автобусе. По словам очевидцев, мужчины шумели, распивали алкоголь и курили электронные сигареты, но члены экипажа на это никак не реагировали и продолжали подливать им напитки.