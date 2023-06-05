«Самые мокрые дни»: синоптик предупредил москвичей о непогоде на неделе Синоптик Шувалов заявил, что Москву на этой неделе ожидают дожди

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на следующей неделе продолжатся дожди, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, небо прояснится только к среде, 7 июня.

К сожалению, дожди в Москве продолжатся и на рабочей неделе. Так, понедельник и вторник станут самыми мокрыми днями недели. Но к среде небо должно проясниться. В то же время столбик термометра будет на отметке в 17–19 градусов тепла, — заявил Шувалов.

Ранее синоптики рассказали NEWS.ru, cтоит ли верить прогнозам об аномaльной жаре летом 2023 года, опубликованным в ряде СМИ и Telegram-каналов. По этим прогнозам с непривычно жaркой погодой могут столкнутьcя жители Москвы, Курской, Белгородской и Тульской областей, а также Сибири, Урала и Дальнего Воcтока.

Между тем синоптики уточнили, что считают подобные прогнозы непрофессиональными, и отнесли их к разряду псевдопрогнозов, которые составлены очень расплывчато. Как рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, по предварительным долгосрочным прогнозам, летний сезон в Центральной России в среднем будет всего на 1,5–2 градуса выше климатической нормы, а дефицит осадков за три месяца составит не более 10%.