«Самая жаркая неделя в XXI веке»: синоптик предрек москвичам жару до осени Метеоролог Шувалов предрек москвичам жару до сентября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Погода, установившаяся в столице в начале этой недели, стала самой жаркой за весь XXI век, об этом в беседе с NEWS.ru рассказал руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. По его словам, зной в Москве продержится вплоть до начала сентября.

Тут надо понимать, что август в Москве стал самым жарким за весь 21 век. А текущая рабочая неделя является самой жаркой за все лето. Осадков также не предвидится до начала сентября. Знойная погода сменится жарой послабее и полностью уйдет только к началу учебного года. Так что старайтесь не находиться под открытом солнцем в разгар рабочего дня и следите за водным балансом, — посоветовал Шувалов.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с NEWS.ru рассказала, что в жаркую погоду нужно носить только светлую и свободную одежду из натуральных материалов, а при выходе из дома необходимо обязательно надеть головной убор и взять с собой бутылку воды. Она посоветовала строить свой маршрут так, чтобы долго не находиться на солнце.