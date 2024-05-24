Россиянка потеряла зрение после операции на веках ТАСС: жена президента Федерации еврейских общин РФ ослепла после блефаропластики

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Борода Инна

В Москве супруга президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды потеряла зрение после блефаропластики (операции по изменению формы век) в клинике эстетической медицины «Клазко», сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевшей Александра Добровинского. Отмечается, что в связи с этим было возбуждено уголовное дело.

Как рассказал защитник женщины, она ослепла на оба глаза после того, как сделала процедуру по подтяжке век в октябре прошлого года. Позже ей пришлось проводить лечение в итальянской клинике, где женщине смогли вернуть зрение одного глаза на 30%.

Добровинский отметил, что полиция завела дело по факту выполнения услуг, не отвечающим требованиям безопасности, однако ответственный за операцию пластический хирург проходит по делу в качестве свидетеля. Потерпевшая сторона намерена добиваться привлечения специалиста к уголовной ответственности, добавил адвокат.

Ранее пластический хирург Тигран Алексанян рассказал, что выглядеть молодо после 50 лет помогут эндоскопическая подтяжка лба и бровей, пластика век, а также круговая подтяжка лица и спейслифтинг. По его словам, выбор операции зависит от индивидуальных особенностей пациента.