Россияне на автомобилях с ракетами поехали «на Вашингтон» В Москве проходит пробег автомобилей с макетом ракеты и надписью «На Вашингтон»

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Москве устроили пробег «сарматмобилей» с макетом ракеты и надписью «На Вашингтон». Как рассказал изданию «Подъем» организатор мероприятия Равиль Гарифуллин, участие в заезде принимают семь машин из разных регионов России. По его словам, главная цель пробега — формирование общественного мнения о необходимости ударов по центрам принятия решений.

Проекту «Сарматмобиль» скоро будет год. По всей стране курсируют более 22 «сарматов». Сейчас в Москву приехали семь машин из разных городов: Ирбит, Севастополь, Новороссийск, Питер, Сергиев Посад, Казань. На каждом макете написано: «Вернуть полетное задание на Вашингтон». Цель — формирование общественного мнения о том, что по центрам принятия решений нужно наносить удары. Мы требуем продолжить конституционную реформу и забрать власть у иностранцев и отдать нашим национально ориентированным силам в лице Путина, — заявил Гарифуллин.

Он отметил подъем патриотического настроя у людей, которые очень хорошо реагировали на макеты ракет и ликовали. Организатор «Сарматмобиля» призвал всех желающих присоединиться к движению. Автопробег начался в 08:00 и продлится до 20:00.

Ранее в ряде регионов России состоялись автопробеги в честь дня рождения президента РФ Владимира Путина. Колонны машин прошли по улицам Казани, Екатеринбурга, Красноярска, Сочи и других крупных городов страны.