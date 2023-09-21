Российский кикбоксер избил 15-летнего подростка в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский кикбоксер сильно избил 15-летнего подростка в Москве вечером 20 сентября из-за замечания, сообщает столичное управление СК РФ. Подросток с многочисленными травмами был госпитализирован, злоумышленник задержан, против него возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По данным следствия, в вечернее время 20 сентября 2023 года фигурант, находясь на улице Лобненская в городе Москве, используя малозначительный повод, нанес ранее неизвестному 15-летнему подростку многочисленные удары руками и ногами по голове и телу, — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится проверка, задержанный признал свою вину и вскоре ему предъявят обвинения.

Ранее боксер Игорь Имеля Ионов был задержан в Москве после участия в массовой драке утром 17 сентября возле караоке-клуба «Галактика». Боец, который ранее рассказывал, как правильно предотвращать уличные драки, нанес профессиональные удары по лицу мужчине, а затем и его супруге. Telegram-канал Baza пишет, что пока боец был наказан только за неисполнение законных требований сотрудников полиции.

В августе тренер по боксу избил 12-летнего мальчика в подмосковных Котельниках. Мужчина нанес подростку одиннадцать ударов руками и ногами по голове, а потом пытался придавить его собственным весом.