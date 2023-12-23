Российская пенсионерка «инвестировала» в мошенников более 3,5 млн рублей В Москве мошенники выманили у пенсионерки более 3,5 млн рублей

Фото: Стрингер/NEWS.ru

В Москве пенсионерка стала жертвой мошенников, которые предложили ей заработать на инвестициях, сообщают «Известия». По их данным, женщина лишилась более 3,5 млн рублей.

Как передает издание, москвичка увидела в Instagram (деятельность в РФ запрещена) объявление о способе заработка на инвестициях и связалась с представителем фирмы. За регистрацию в компании она перевела 10 тысяч рублей, после чего открыла новую карту и в течение шести дней передала злоумышленникам более 1,8 млн рублей. Для дальнейших инвестиций она взяла кредит в банке на 500 тысяч, которые перевела аферистам вместе со сбережениями.

Позднее мошенники с ней связались и предложили вывести якобы заработанные $53 тысячи, но обманом вынудили ее перевести на их счет еще 250 тысяч рублей. Обещанных денег пенсионерка не получила и обратилась в полицию.

Ранее мошенник позвонил жителю Москвы по видеосвязи, представившись сотрудником Следственного комитета, и обокрал его на 240 тысяч рублей. «Следователь» предложил мужчине посодействовать органам в поимке преступников, чтобы спасти свои сбережения. Россиянин поверил аферисту и перевел на его счет все средства.