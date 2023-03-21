Росгвардия задержала мужчин, распивавших коньяк из «Калаша» В Москве Росгвардия задержала мужчин, которые пили коньяк из бутылки, имитирующей автомат Калашникова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве в районе Ростокино местный житель заметил на детской площадке троих мужчин с автоматом Калашникова, передает Telegram-канал Baza. Он сообщил об этом в Росгвардию. Прибывшие на место росгвардейцы положили всех троих лицом на землю, обыскали и действительно нашли автомат, но не боевой, а декоративный. «Калашом» оказалась бутылка подарочного коньяка, сплавленная в виде автомата.

Против мужчин составили протокол за распитие алкоголя в общественном месте. Напиток у них изъяли.

Ранее в подмосковных Химках задержали мужчину, который угрожал пистолетом двум подросткам, которые заняли дворовую лавочку, на которой он хотел отдохнуть. Дети смеялись над мужчиной, пока тот не направил дуло пистолета в голову одного из них.

В сентябре 2022 года в Ижевске местный житель смог ограбить ломбард с помощью игрушечного пистолета. Мужчина в маске вошел в ломбард, приставив пистолет к затылку продавца, после чего они прошли в комнату, где находился сейф с деньгами. Преступник потребовал передать ему все купюры, но девушка успела нажать на тревожную кнопку. Нападавший скрылся с место преступления, но позже был задержан.