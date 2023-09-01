Риелторы рассказали, как сэкономить на аренде жилья в Москве Риелторы назвали Троицкий АО наиболее экономным для аренды жилья в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральный административный округ остается самым дорогим с точки зрения аренды жилья, сообщили в агентствах «ИНКОМ-Недвижимость» и «Миэль». По данным компаний, которые приводит RT, в ЦАО средняя арендная ставка однокомнатной квартиры достигает 58,9 тысячи рублей. Если же съемщики хотят сэкономить, эксперты рекомендуют им искать жилье в Юго-Западном административном округе или Троицком АО, где средняя арендная ставка ниже в два раза.

Как рассказали представители «ИНКОМ-Недвижимости», наиболее дешевые варианты съемного жилья можно найти в Восточном административном округе (37,5 тысячи рублей), Северо-Восточном административном округе (38,7 тысячи рублей) и Юго-Восточном административном округе (39 тысяч рублей).

В то же время в Западном, Юго-Западном, Северном, Северо-Западном и Центральном округах цены могут варьироваться от 39,4 тысячи до 56 тысяч рублей.

В «Миэль» самыми дешевыми по аренде жилья назвали Троицкий АО, где средняя месячная арендная плата за однушку составляет 26,6 тысячи рублей. На второе место риелторы определили Зеленоград со средним ценником в 27,5 тысячи рублей. В Новомосковском АО однокомнатную квартиру можно снять за 32,9 тысячи рублей.

Ранее владелец одной из строительных компаний Максим Лазовский рассказал, что в августе цены на аренду жилья в Москве увеличились в среднем на 4,7%, и пик роста еще не пройден. По его словам, выгоднее всего снимать жилье в конце октября или в ноябре.