Ресторатор объяснил нехватку поваров в Москве Ресторатор Миронов: нехватка поваров в Москве возникла из-за низкой безработицы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дефицит поваров, барменов и сотрудников клининга в столице возник из-за низкой безработицы — в стране открываются новые предприятия, растут производства, считает общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов. В разговоре с «Радио 1» он уточнил, что человеческих ресурсов просто не хватает для новых заведений. Кроме того, большое количество сотрудников перешло работать в курьеры и таксисты из-за комфортных налоговых условий.

Большой поток сотрудников ушел в курьеры, в таксисты, в целом в самозанятость, потому что у компаний, которые нанимают самозанятых, другие возможности. Если обычные компании платят зарплаты, страховые взносы НДФЛ, то есть 43% сверху, то самозанятые платят всего шесть процентов, — пояснил ресторатор.

По словам эксперта, в стране сложилась тяжелая ситуация с демографией. Ресторатор подчеркнул, что в таких условиях без помощи мигрантов не удастся избежать дефицита сотрудников. Миронов отметил, что до этого не сталкивался с такой нехваткой специалистов на рынке труда.

Ни одна страна с ростом производства и со сложной демографией никогда не сможет решить вопрос с помощью собственных граждан, это всегда привлечение. Надо закрывать мигрантами по крайней мере непрофильные работы: клининг, уборка, заготовка, — заключил ресторатор.

Ранее стало известно, что ресторанный рынок Москвы испытывает нехватку кадров, в частности поваров и барменов. По мнению специалистов, данное явление связано с ослаблением рубля, оттоком мигрантов из России, а также общей нехваткой высококвалифицированных кадров.