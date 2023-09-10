Раскрыта личность вандала, сломавшего скульптуру принцессы Турандот Mash: скульптуру принцессы Турандот сломал 23-летний Виктор Руссо

Telegram-канал Mash сообщает, что статую принцессы Турандот на Арбате сломал 23-летний житель Москвы Виктор Руссо. Известно, что мужчина получил переломы после падения со скульптуры высотой несколько метров. Инцидент произошел 9 сентября.

По данным канала, сотрудники полиции не сразу смогли опросить мужчину, поскольку тот был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Mash отмечает, что хулиган был госпитализирован с переломом пяточных костей.

По информации канала, Руссо в несовершеннолетнем возрасте часто убегал из дома и постоянно оказывался в базе «ЛизаАлерт».