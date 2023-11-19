«Работодатель» ограбил шпаклевщика, который согласился на ночную подработку Москвича арестовали за ограбление мужчины, пришедшего на встречу ради подработки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правоохранители задержали жителя Москвы, который заманил мужчину якобы на собеседование, а затем ограбил его и избил, сообщили в столичной прокуратуре. Потерпевший откликнулся на объявление о ночной подработке шпаклевщиком в соцсети, ему предложили приехать к станции метро «Рижская».

Прибыв к станции метро «Рижская», пострадавший встретился с «работодателем», который вместо предложения по работе сразу достал нож и потребовал перевести ему на карту денежные средства, подвергнув избиению, — говорится в сообщении.

Пострадавший, опасаясь за свою жизнь, выполнил все требования злоумышленника, после чего преступник скрылся. Позже 33-летнего «работодателя» задержали полицейские, ему предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса о разбое и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее полиция задержала вологжанина, который напал с ножом на магазин, приобрел в нем же зажигалку на украденные деньги и сжег купюры. В региональном Управлении МВД отметили, что мужчина взял с собой на преступление сумку с личными вещами, планируя сдаться правоохранителям и отправиться в места принудительного содержания граждан. Во время задержания подозреваемый не сопротивлялся и признался в содеянном. СК возбудил уголовное дело по статье о разбое, ему грозит до десяти лет лишения свободы.