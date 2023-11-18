Жительница Мытищ выпила алкоголь и напала с ножом на домочадцев Пьяная женщина набросилась с ножом на мужа и свекровь в Мытищах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жительница подмосковных Мытищ набросилась с ножом на мужа и свекровь в ночь на 18 ноября. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал «МК: срочные новости». На момент нападения женщина была пьяна. В каком состоянии находятся пострадавшие, не уточняется.

Как пишет «МК: срочные новости», полицию на место происшествия вызвала мать нападавшей. Она оказалась единственной в доме, на кого не набросилась пьяная дочь. Женщина ранила мужа в голову, а свекровь — в живот. На видео с места ЧП видно, что вся квартира была залита кровью. Что стало причиной конфликта, неизвестно.

Ранее сообщалось, что гитарист Владимир Егоров, играющий в группе российского эстрадного певца Олега Газманова, избил 31-летнего владельца строительной компании в Химках. Причиной нападения стала безответная любовь к невесте пострадавшего. Избитый мужчина снял побои в травмпункте и написал заявление на обидчика.

До этого стало известно, что в якутском Ленске пьяный водитель, находившийся за рулем Mitsubishi Pajero, ранил ножом инспектора ДПС. Как пишет Baza, водитель выхватил нож и со словами «Извини, брат» пытался вонзить острие в грудь полицейского. Страж порядка успел подставить руку и избежать удара по жизненно важным органам. Лезвие задело пальцы и шею.