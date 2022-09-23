«Проливные дожди»: метеоролог дал прогноз на выходные в столице Метеоролог Шувалов: в выходные в столице ожидаются проливные дожди

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Юго-восточный циклон принесет в Москву проливные дожди, об этом NEWS.ru рассказал руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Также синоптик посоветовал гражданам с повышенной чувствительностью к изменениям атмосферного давления отслеживать самочувствие.

Действительно, юго-восточный циклон к выходным принесет в столицу проливные дожди. Максимальная же интенсивность осадков будет наблюдаться в субботу. В тоже время ожидается достаточно низкое атмосферное давление, а столбик термометра встанет на отметке в 10–12 градусов. Поэтому советую гражданам, подверженным переменам в атмосферном давлении, последить за своим самочувствием, — заявил Шувалов.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что первые заморозки в Центральной России наступят в начале октября. В сентябре на этой территории страны температура ниже нуля опускаться не будет.