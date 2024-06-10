Прохожий оскорбил и избил металлическим прутом беременную женщину Baza: в Москве прохожий назвал матрешкой беременную женщину и избил ее

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Прохожий напал на беременную женщину на выходе со станции метро «Домодедовская» в Москве после того, как назвал ее матрешкой, сообщает Telegram-канал Baza. Когда за нее заступилась мать, мужчина на некоторое время пропал, однако после вернулся с металлическим прутом в руках.

Согласно публикации, прохожий появился весь в крови. Он кричал, что на него напали цыгане из-за женщин. Мужчина начал избивать их прутом, при этом он несколько раз ударил беременную москвичку по животу.

Пострадавшую доставили в больницу, жизнь ее ребенка находится под угрозой. Уточняется, что малыш не шевелится, но у него прощупывается пульс. Нападавшим оказался 63-летний мужчина, ранее он не был судим, его задержали.

Ранее СМИ сообщали, что в Москве полицейские при силовой поддержке СОБРа Росгвардии задержали мужчину, расправившегося с соперником при помощи катаны. Пострадавший скончался в больнице. Мотивом преступления выступила ревность.

До этого пресс-служба УМВД Пермского края сообщила об избиении 11-летнего мальчика подростком на остановке в деревне Чердынь. Его сверстники сняли издевательства на видео и выложили ролик в Сеть. Мать пострадавшего написала заявление в полицию.