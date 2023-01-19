Прихожанин устроил пожар на территории храма Иоанна Кронштадтского

Фото: mchs.gov

Тушение пожара в храме Иоанна Кронштадтского в Москве

Прихожанин устроил пожар в здании воскресной школы на территории храма Иоанна Кронштадтского в Москве в ночь на 19 января, сообщили NEWS.ru в пресс-службе МЧС России по Москве. По словам мужчины, возгорание произошло из-за разлитого растворителя.

Кронштадтский бульвар, дом 24, корпус 2. Возгорание на площади 100 кв.м. Горела двухэтажная деревянная постройка. Пожар был ликвидирован в 05:25. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировался один человек. В результате пожара один человек пострадал, — сообщили в ведомстве.

По информации Telegram-канала Baza, на территории храма в момент возгорания должны были оставаться два алтарника и охранник, однако в здании был обнаружен еще один мужчина. Полиции он сообщил, что в храм его пустил сам настоятель, хотя тот опроверг словам незнакомца.

Пожар, по словам мужчины, начался из-за разлитого им растворителя. При этом зачем ему нужен был растворитель и где он его взял, мужчина объяснить не смог.

В результате возгорания он обжег себе руки, поэтому был отправлен в больницу. Рассматриваются две версии произошедшего: поджог и неосторожное обращение с огнем.

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