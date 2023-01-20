Пригожин ответил на признание США ЧВК «Вагнер» преступной организацией Пригожин: отношения ЧВК «Вагнер» с США можно называть «разборкой преступных кланов»

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Евгений Пригожин

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала комментарий бизнесмена Евгения Пригожина на решение США объявить частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» значимой транснациональной преступной организацией. В своем ответе предприниматель назвал американцев коллегами.

Наконец-то теперь ЧВК «Вагнер» и американцы — коллеги. Наши взаимоотношения отныне можно называть «разборка преступных кланов», — заявил Пригожин.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Министерство финансов США приняло решение квалифицировать частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» как транснациональную преступную организацию. Он добавил, что против группы будут введены новые санкции на следующей неделе. По его словам, под ограничениями также окажутся компании, которые способствуют работе ЧВК на разных континентах.

На днях Евгений Пригожин заявил, что дарит победу в суде бывшему главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который несколькими годами ранее назвал Пригожина «хозяином ЧВК „Вагнер“». По словам предпринимателя, было время, когда ему приходилось судиться с теми, кто связывал его с ЧВК «Вагнер», потому что «была конспиративная необходимость».