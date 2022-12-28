Пострадавшим в результате падения сосульки с крыши оказался генерал МЧС

Фото: mchs.gov.ru

Анатолий Елизаров

Пострадавшим в результате падения ледяной глыбы на западе Москвы на улице Инициативной оказался директор департамента оперативного управления МЧС генерал-лейтенант Анатолий Елизаров, передает Telegram-канал Mash. Отмечается, что сотрудник ведомства находился после инцидента в тяжелом состоянии. Когда 50-летний мужчина проходил мимо здания, где находится магазин «Дикси», на него рухнул огромный ледяной нарост.

Генерал-лейтенанта госпитализировали, сейчас за ним присматривают врачи. Прокуратура проводит проверку и разыскивает ответственных за некачественную уборку крыши от наледи.

О том, что москвич получил тяжелые травмы после падения на него наледи с крыши здания, стало известно ранее днем. Дорогомиловская межрайонная прокуратура заверила, что установит обстоятельства и причины произошедшего, а также выявит ответственных за содержание и очистку нежилого здания от снега и наледи.

Ранее юрист Александр Хаминский объяснил россиянам, что делать и куда жаловаться на падающие с крыш сосульки и снег. По его словам, в случае если падение сосулек или глыб льда с крыши нанесло ущерб здоровью человека или повредило его имущество, следует сфотографировать происходящее, по возможности составить акт в простой письменной форме, получить контакты свидетелей произошедшего. Он добавил, что в 99% случаев будет виновата управляющая компания, которая обслуживает здание.