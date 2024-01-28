Представители Тлиашиновой объяснили, зачем побили журналистку «Известий» Организаторы «Инна Ленд» заявили, что напали на Графчикову во избежание огласки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Следователи побывали на месте проведения семинара VIP-коуча Инны Тлиашиновой в Подмосковье, где напали на журналистку «Известий» Наталию Графчикову, сообщил Telegram-канал издания. Сотрудники мероприятия объяснили правоохранителям, что не хотели освещать мероприятие в СМИ, поэтому выгнали съемочную группу и вели себя агрессивно.

Объяснили, что побоялись привлекать к себе излишнее внимание, побоялись, что после съемки, после нашего сюжета начнут копаться в их доходах, начнут проверят их налогообложение, разные документы, поэтому они вообще не хотели лишний раз светить, так скажем, в СМИ. Но вот получилось от обратного, — рассказала Графчикова.

Ранее на корреспондента Наталию Графчикову и оператора «Известий» напали во время семинара VIP-коуча Инны Тлиашиновой. Уточнялось, что съемочная группа отправилась на мероприятие «Инна Ленд», чтобы снять репортаж о российской блогосфере. Там журналистку избили, выгнали на улицу без обуви и попытались задушить. Оператору сломали камеру. Во время потасовки Графчикова получила травму головы, но в ответ на просьбу вызвать скорую и полицию услышала от организаторов фестиваля лишь издевательства. Команда блогера, завладев ее смартфоном, велела ждать, пока они удалят отснятый материал.