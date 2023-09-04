Пожилой врач в Москве перевел на «безопасные счета» 13,5 млн рублей Московский врач перевел мошенникам 13,5 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожилой врач из Москвы стал жертвой телефонных мошенников, сообщает РЕН ТВ. Отмечается, что злоумышленники под видом сотрудников крупного банка уговорили его перевести на «безопасные счета» 13 миллионов 496 тысяч рублей.

По данным источника канала, пострадавший рассказал полиции, что мошенники звонили ему с 28 августа по 1 сентября. Они убедили, что его накопления в опасности.

Ранее сообщалось, что российским мобильным операторам могут запретить пропускать звонки с сим-карт, не прошедших верификацию в их базах данных и государственных системах. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы.

Если новый закон будет принят и вступит в силу, мобильные операторы начнут блокировать любые исходящие сигналы с незарегистрированных сим-карт. Такая мера должна позволить защитить абонентов от телефонных мошенников.