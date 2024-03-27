Появилось видео с новыми достижениями панды Катюши Панда Катюша научилась лазить по решетке

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Панда Катюша

Генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова опубликовала в в собственном Telegram-канале два ролика, на которых панда Катюша карабкается вверх по бревнам в вольере. Помогая себе зубами и когтями, она добирается по решетке до самого верха клетки. Детеныш просовывает через прутья лапы и пытается подняться еще выше.

Кaрaул! Кaтюшa нaучилaсь поднимaться по решетке до сaмого верхa, — говорится в публикации Акуловой.

До этого она показала кадры, на которых видно, как панда Катюша неуклюже убегает от мамы, но та настигает ее, уволакивает в листву и сжимает в крепких объятиях. Какое-то время малышка-панда сопротивляется и отвлекается, чтобы пожевать листья бамбука, но затем сдается и растворяется в теплых материнских объятиях.

На днях Светлана Акулова опубликовала трехминутное видео, как панда Катюша учится ползать. На кадрах запечатлено, как Катюша в одиночестве ползает по тонким бревнам в большом вольере. Она уже более уверенно цепляется когтями и медленно передвигается по ним из стороны в сторону. При этом панда несколько раз чуть не сорвалась, но вовремя среагировала и удержалась.

Ранее глава «Московского зоопарка» показывала кадры, на которых видно, как Катюша решила спрятаться под деревянную лестницу от Диндин. Маленькая панда лежит на спине и грызет ветки бамбука. В какой-то момент объектив камеры закрыла Диндин, которая очень быстро нашла свою дочку. В комментариях подписчики отметили, что Катюша уже стала самостоятельной и может спокойно проводить время без своей мамы.